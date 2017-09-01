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В Финляндии будут лишать гражданства террористов и их пособников

01.09.2017 - 11:57

Новости Финляндии. Финляндия будет лишать гражданства причастных к терроризму. Кроме того, наказание грозит тем, кто помогает укрываться нелегальным мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобное решение финского правительства обусловлено недавним нападением в городе Турку. 18 августа 22-летний мигрант из Марокко атаковал с ножом прохожих. Жертвами теракта стали два человека, 8 получили ранения.

Марокканец, совершивший теракт, прибыл в Финляндию в 2016 году как беженец и запрашивал убежище

В Финляндии будут лишать гражданства террористов и их пособников

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