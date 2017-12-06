﻿ В ГАИ рассказали, как разбирают ДТП со сбитыми пешеходами | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

В ГАИ рассказали, как разбирают ДТП со сбитыми пешеходами

06.12.2017 - 10:00

У многих складывается впечатление, что презумпция невиновности всегда при ДТП сохраняется за пешеходом, а за водителем – презумпция виновности. Разъяснил вопрос в программе «Большой город» начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Стоит напомнить гражданам, что автомобиль является объектом повышенной опасности. Поэтому к транспортному средству всегда будет пристальное внимание. При разборе каждого ДТП в таких моментах проводятся различные экспертизы, следственные эксперименты. Мог ли водитель увидеть? А может он специально это сделал? Для этого проводится автоэкспертиза, также техническая экспертиза. Возможно, пешеход виноват только в том, что переходил проезжую часть в неположенном месте, но водитель мог его не видеть.
Если сегодня изменить законодательство и сказать, что, если пешеход переходит дорогу, и его сбивают, и водителю за это ничего не будет, я не уверен, что у нас очень много всех нормальных людей, которые смогут потом вести себя правильно, не сбивая этих пешеходов. Есть человеческий фактор «Я знаю, что мне ничего за это не будет», «А почему бы и нет?». Не исключаете такой вариант, что такие люди найдутся?

Пешеход без фликера в темное время суток: какой штраф предусмотрен?

ГАИ: с начала года оштрафованы 60 тысяч минчан за неправильный переход дороги

Госавтоинспекция: «Мы не имеем право без педагогов напрямую общаться с детьми»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение взято из открытых источников
В Бресте водитель перепутал мили с километрами и превысил скорость на 103 км/ч
Как ГАИ Минска контролирует готовность водителей и пешеходов к зиме: «Большой город»
Не сменил «зиму» на «лето»? Штраф от 1 до 5 базовых величин
Некоторые водители делают комбинацию зимних и летних шин. Законно ли это?
Госавтоинспекция Беларуси: «В Прибалтику на шипованной резине нельзя. А у нас можно»
Попал в ДТП на летней резине. Является ли это отягчающим обстоятельством?
ГАИ о предстоящих морозах: «Если замерзла машина – это полбеды, а если замерз ребенок – вот это самая большая беда»
Госавтоинспекция: «Мы не имеем право без педагогов напрямую общаться с детьми»
Все новости по теме ГАИ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru