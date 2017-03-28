новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В ГАИ рассказали подробности ночной погони с перестрелкой в Минске

28.03.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Погоня со стрельбой в центре Минска. Этой ночью более десяти экипажей ГАИ в течении получаса преследовали автомобиль марки БМВ. Водитель уходил от инспекторов на большой скорости, петляя по городу.

Как установили правоохранители, за рулем была 19-летняя девушка, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, позже ее сменил несовершеннолетний молодой человек. Чтобы задержать нарушителей, сотрудникам пришлось применить табельное оружие.

На улице Смоленской водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. Никто из молодых людей не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В районе улицы Смоленской данный водитель выезжал неоднократно по всему Партизанскому проспекту, на всех улицах на полосу встречного движения, подрезая служебные автомобили и пытаясь нанести им вред. На улице Смоленской он совершил столкновение с двумя служебными автомобилями, которые пытались его остановить. И в результате продолжил дальнейшее движение и не справился с управлением. Провели медицинское освидетельствование. Водитель оказался трезв. Пассажир, который был первым управлявшим транспортом, находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушка 1998 года рождения, 0,74 промилле.

В данный момент правоохранители дают правовую оценку действиям молодых людей. За время погони было нарушено 10 пунктов правил дорожного движения.

Погоня со стрельбой в Минске. Более 10 экипажей ГАИ преследовали ночью БМВ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Погоня со стрельбой в Минске. Более 10 экипажей ГАИ преследовали ночью БМВ
Погоня со стрельбой в Минске. Более 10 экипажей ГАИ преследовали ночью БМВ
Погоня со стрельбой в Любани: лихач уходил от ГАИ на скорости 160 км/ч
Стреляли по колесам, чтобы остановить пьяных водителей: видео с авторегистратора ГАИ
Стреляли по колесам, чтобы остановить пьяных водителей: видео с авторегистратора ГАИ
В Гомеле пьяный бесправник, убегая от ГАИ, вылетел в кювет
В Гомеле пьяный бесправник, убегая от ГАИ, вылетел в кювет
Погоня в Несвиже: экипаж ГАИ ночью 5 декабря пытался остановить 24-летнего водителя
Погоня в Несвиже: экипаж ГАИ ночью 5 декабря пытался остановить 24-летнего водителя
ГАИ Гомельской области засняла на видео погоню со стрельбой за 40-летним угонщиком
ГАИ Гомельской области засняла на видео погоню со стрельбой за 40-летним угонщиком
Погоня в Ольшанах: патруль ГАИ преследовал автомобиль с 16-летним водителем
Погоня в Ольшанах: патруль ГАИ преследовал автомобиль с 16-летним водителем
В США 11-летний мальчик угнал бетономешалку и ехал по улицам со скоростью 110 км/ч
В США 11-летний мальчик угнал бетономешалку и ехал по улицам со скоростью 110 км/ч
Все новости по теме Милицейская погоня
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru