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В Германии лишенный родительских прав мужчина взял в заложницы чиновницу

06.11.2017 - 16:43

Новости Германии. Семейная драма разыгралась в немецком городе Пфаффен-хофен. Мужчина, которого могут лишить родительских прав, напал на сотрудницу администрации города, взяв ее в заложники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция оцепила место происшествия и сейчас пытается установить контакт с преступником. По предварительным данным, захватчик вооружен ножом. Есть ли у него другое оружие, неизвестно. Какие-либо другие подробности не сообщаются. Улицы рядом с администрацией города перекрыты.

В Германии лишенный родительских прав мужчина взял в заложницы чиновницу

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