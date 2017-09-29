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В Германии разыскивают отравителя, который впрыскивал в упаковки с детским питанием опасное вещество

29.09.2017 - 16:29

Новости Германии. Правоохранительные органы Германии разыскивают отравителя, который впрыснул в упаковки с детским питанием опасное вещество – этиленгликоль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в одном из торговых центров еще 16 сентября, однако известно о нем стало лишь сейчас. Обнаружить удалось только одну из отравленных партий.

Полицейские активно распространяют фото возможного подозреваемого. Шантажист требует 10 миллионов долларов выкупа, в противном случае он добавит ядовитый химикат в другие детские продукты.

В Германии разыскивают отравителя, который впрыскивал в упаковки с детским питанием опасное вещество

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