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В Германии судят кошку, которая укусила женщину

14.07.2017 - 13:27

Новости Германии. Необычное дело рассматривается в немецком городе Ингольштадт. На скамье подсудимых – кошка. По закону вход в здания судов с домашними животными в Германии воспрещен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот случай стал исключением.

Дело в том, что животное укусило женщину. И теперь та требует возместить ей затраты на медуслуги и моральную компенсацию. Хозяйка питомца утверждает, что у кошки покладистый характер и она не могла причинить вред человеку. Так как показания расходятся, судья лично решила изучить нрав животного и вызвала его на заседание.

В Германии судят кошку, которая укусила женщину

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