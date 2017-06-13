В Германии во время проверки документов в поезде мужчина выхватил оружие у полицейского и выстрелил ей в голову

Новости Германии. Стрельба на железнодорожной станции в Мюнхене. Во время проверки документов в поезде неизвестный отобрал служебное оружие у женщины-полицейского и выстрелил ей в голову. А затем открыл огонь по пассажирам и другим правоохранителям – ранения получили несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейский – в тяжелом состоянии. Стрелок задержан. Из-за ЧП всех пассажиров и персонал станции пришлось эвакуировать. Небо барражируют вертолеты. Спецслужбы приведены в боевую готовность.