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В годовщину попытки переворота Турция поблагодарила Беларусь за поддержку

15.07.2017 - 17:32

Новости Беларуси. В годовщину попытки государственного переворота Турция выразила благодарность Беларуси за поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 15 июля заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в нашей стране.

У резиденции посольства минутой молчания почтили память погибших в дни июльского путча. Дипломат отметила, что Беларусь – одна первых стран, которая осудили подобные действия.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь:
Террористическая атака, случившаяся год назад, покушалась на единство страны и на ее суверенитет. Турецкий народ, объединившись, отстаивал свою свободу и свое единство. Беларусь была одной из первых, кто выразил свою поддержку и осудил попытку переворота.

Мы благодарны белорусскому народу и белорусскому правительству.

Напоминаем: попытка государственного переворота в Турции произошла ровно год назад. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны, Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, тысячи были ранены (подробнее здесь). Год спустя последствия мятежа по-прежнему остро ощущаются в Турции. Для всей страны это болезненная глава в истории республики.

В годовщину попытки переворота Турция поблагодарила Беларусь за поддержку

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