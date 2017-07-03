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В Гомеле набережную реки Сож украсил белорусский орнамент (фотофакт)

03.07.2017 - 15:50

Новости Беларуси. На улицах Гомеля 3 июля можно увидеть самые разнообразные древние белорусские орнаменты и узоры – от известных на всю планету неглюбских рушников до тканых поясов. «Свята вышыванкі» заняло центральную часть города над Сожем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямо на тротуарах расположились импровизированные мастерские. Мастера учат ткать, вышивать, знакомят с особенностями белорусского национального костюма и технологиями наших предков.

Житель Гомеля:
Очень понравилось. Очень. Вспомнила свою прабабушку. У нас такой станок был. Но тогда я была маленькая не понимала, а сейчас… Товарищи, попробуйте!

Петр Цалко, житель Гомеля:
Калі мы сустракаем на вуліцах вышыванку, вышымайку, як зараз сучасныя людзі кажуць, арнамент на тратуарнай плітцы, наша беларускасць, якая магла недзе спаць, адразу абуджаецца. Для мяне было вельмі важна вышыць натуральную кашулю, каб хоць на свята выходзіць.

В Гомеле 3 июля презентовали и самую большую вышиванку в Беларуси. Национальный орнамент украсил 1,5 километра обновленной набережной реки Сож.

В Гомеле набережную реки Сож украсил белорусский орнамент

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