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В Гомеле ребенок провалился в яму с горячей водой после прорыва теплотрассы и получил серьезные ожоги

24.07.2017 - 13:32

Новости Беларуси. Шестилетний мальчик попал в яму с горячей водой в Гомеле. Ребенок получил серьезные ожоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел из-за прорыва теплотрассы. По словам очевидцев, ребенок хотел перепрыгнуть яму, но не получилось. Нога оказалась в горячей воде. С ожогами 1-й и 3-й степени его доставили в больницу

Александр Волошиненко, заведующий ожоговым отделением Гомельской городской клинической больницы № 1:
Ребенок определен на лечение в реанимационное отделение первой городской больницы. Состояние ребенка с улучшением. После перевязки переведен в ожоговое отделение. Состояние ребенка в настоящее время стабильное.

Аварийные службы устранили повреждения теплотрассы и откачали воду. Окончательно ремонт этого участка должен произвести собственник.

В Гомеле ребенок провалился в яму с горячей водой после прорыва теплотрассы и получил серьезные ожоги

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