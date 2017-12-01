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В Гомеле студенты продали свои игрушки, чтобы помочь мальчику с ВИЧ

01.12.2017 - 14:05

Новости Беларуси. В Гомеле студенты медицинского колледжа пожертвовали лучшие воспоминания детства на лечение ВИЧ-инфицированного ребенка. Во всемирный день борьбы со СПИДом будущие медики провели большую распродажу любимых игрушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги, вырученные за плюшевых зайчиков и мишек, будут направленны на счет мальчика с диагнозом ВИЧ.

Сабина Кленовская, учащийся Гомельского государственного медицинского колледжа:
Я купила эту игрушку, чтобы деньги, которые я пожертвовала на эту игрушку, пошли на лечение того мальчика, у которого обнаружили ВИЧ-инфекцию. Мы все слышали про этого мальчика. Эта игрушка мне будет напоминать о том, что этого мальчика я помогла немножечко вылечить.

В Беларуси с положительным статусом вируса иммунодефицита проживает около 17 тысяч человек. Проекты, посвященные борьбе с ВИЧ, включены в государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность» до 2020 года. 

В Гомеле студенты продали свои игрушки, чтобы помочь мальчику с ВИЧ

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фото: www.imеnnо.ru
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