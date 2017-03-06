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В Гомеле студенты в свободное время помогают на строительстве Детской областной клинической больницы

06.03.2017 - 09:14

Новости Беларуси. В Гомеле студенты в свободное время помогают на строительстве Детской областной клинической больницы. Минувшей весной часть средств от республиканского субботника была направлена на строительство этого важного объекта. Позже стройке присвоили статус «молодежной».

Виктор Налетко, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Это хорошая возможность получить опыт, вместе мы пришли, нас 13 человек, начали работать. В принципе, в таких масштабах довольно интересно.

Александр Баев, директор строительного управления:
Ребята молодые, энергичные, инициативные, с первого дня проявили интерес. Выработка у каменщиков, которым они помогают, увеличилась на 30%.

Студенты в основном заняты на подсобных работах. Например, помогают доставить кирпич для строительства перегородок с места разгрузки на этажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле студенты в свободное время помогают на строительстве Детской областной клинической больницы

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