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В горнолыжном центре «Силичи» открылся крытый каток

05.11.2017 - 17:49

Новости Беларуси. В Силичах 5 ноября открыли сезон катания на коньках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посетителей принимали на обновленном льду. Каток открылся после реконструкции.

Он предназначен для индивидуального, группового катания и даже для проведения профессиональных турниров по хоккею и фигурному катанию. Вместимость – до тысячи человек.

Дмитрий Евменчик, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Несмотря на яркое солнце, я думаю, что через 2, максимум 3 недели наши горы будут в красивом, хорошем, качественном снегу.

В 2018 году мы планируем проводить новые мероприятия, новые соревнования, сделать ребрендинг предприятия и центра с целью максимального привлечения людей, молодежи.

В здании также работает пункт проката, где можно подобрать коньки любого размера для детей и взрослых, а те, кто только хочет попробовать себя на льду, могут пройти обучение у профессиональных инструкторов.

В горнолыжном центре «Силичи» открылся крытый каток

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Фото: instagram.com/guberniev_dmitry
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