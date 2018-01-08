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В Городокском районе пьяный мужчина угрожал застрелить тещу из пистолета

08.01.2018 - 12:19

Новости Беларуси. В Городокском районе зять угрожал теще пистолетом.

По информации УВД Витебского облисполкома, зять и теща жили в одном доме. В результате конфликта нетрезвый 25-летний мужчина начал угрожать женщине пневматическим пистолетом и говорил, что воспользуется им в случае необходимости.

Теща испугалась и написала заявление в милицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества».

Несколько лет назад в Волковыске ссора братьев закончилась убийством.

Родственники не могли договориться, каким мылом стирать носки – здесь подробнее.

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