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В Греции объявлен траур по жертвам наводнения, которое унесло жизни 14 человек

16.11.2017 - 16:42

Новости Греции. Национальный траур по погибшим от наводнения объявлен в Греции. Стихия унесла жизни 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших – около сотни граждан.

В стране уже несколько дней идут проливные дожди. Они и стали причиной затоплений. Под воду ушли некоторые районы Афин и пригород. Размыты дороги, разрушены сотни зданий, учебные учреждения закрыты. На некоторых греческих островах введен режим ЧП.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Греции, родным и близким погибших.

В Греции объявлен траур по жертвам наводнения, которое унесло жизни 14 человек

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