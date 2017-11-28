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В Греции задержали 9 человек по подозрению в терроризме

28.11.2017 - 17:33

Новости Греции. В Греции по подозрению в терроризме задержаны девять человек. Во время обыска в их квартирах были обнаружены материалы для создания взрывных устройств. Задержания проходили в рамках антитеррористической операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии рождественских и новогодних праздников значительно усилены меры безопасности во всей Европе. Особое внимание будет уделено ярмаркам и другим местам массового скопления людей. В ряде городов в Германии появились бетонные блоки для защиты от террористов.

В Греции задержали 9 человек по подозрению в терроризме

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