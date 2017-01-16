новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Гродненской области на вооружение сотрудников МЧС поступили снегоходы

16.01.2017 - 16:25

Новости Беларуси. В Гродненской области на вооружение сотрудников МЧС поступили снегоходы. Они позволят добираться спасателям в труднодоступные районы.

Снегоход прост в управлении на зимнем бездорожье, а его максимальная скорость – 100 километров в час. В комплекте с лыжной машиной четырехместные сани для эвакуации.

Новинку уже осваивают гродненские и лидские спасатели: патрулируют водоемы, следят за безопасностью любителей зимней рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Мацкевич, рыбак:
Просто быстрее, удобнее, наверное, подъехать, если где-то кто-то тонет. Так не подъедешь, где лунка, трещина.

Андрей Кончик, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:
Необходимость продиктована жизнью. В случае аварии на железнодорожном транспорте, который был в Дятловском районе, это был разгар зимы. И, как вы представляете, добраться в заснеженные районы леса не совсем просто даже на специализированной технике высокой проходимости.

В Гродненской области на вооружение сотрудников МЧС поступили снегоходы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь и Эквадор подписали меморандум о взаимопонимании между МЧС двух стран
Беларусь и Эквадор подписали меморандум о взаимопонимании между МЧС двух стран
Из-за мороза увеличилось количество пожаров: 30 возгораний за 2 дня
Из-за мороза увеличилось количество пожаров: 30 возгораний за 2 дня
Виталий Дембовский
Безопасность на льду во время зимней рыбалки: почему тонкий лёд нужно обходить стороной?
ОСВОД предупреждает: лед все ещё недостаточно прочный
ОСВОД предупреждает: лед все ещё недостаточно прочный
В Витебске открыли новый пожарный аварийно-спасательный пост
В Витебске открыли новый пожарный аварийно-спасательный пост
Шторм, -15ºС и затор на трассе М-11: 9 декабря прошли учения МЧС
Шторм, -15ºС и затор на трассе М-11: 9 декабря прошли учения МЧС
Полсотни единиц техники и 170 специалистов: масштабные республиканские учения МЧС прошли под Лидой
Полсотни единиц техники и 170 специалистов: масштабные республиканские учения МЧС прошли под Лидой
Действия в сложных погодных условиях: штабная тренировка МЧС пройдет 9 декабря в Лидском районе
Действия в сложных погодных условиях: штабная тренировка МЧС пройдет 9 декабря в Лидском районе
Все новости по теме МЧС Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru