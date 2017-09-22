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В Гродно открыли новый проспект ко Дню города

22.09.2017 - 15:39

Новости Беларуси. Гродно прирос еще одним проспектом. Два путепровода и шестиполоска решат проблемы с заторами в час-пик в микрорайоне Ольшанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухуровневые развязки построены по принципу «клеверного листа», что удобно для распределения транспорта на перекрестках.

Строительство магистрали заняло около 4 лет. Название ей выбрали сами жители микрорайона – в честь почетного гражданина Гродно – Героя Советского Союза Ивана Лебедева. Новая дорога и другие объекты инфраструктуры – подарок гродненцам ко Дню города.  

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:
Мы открываем новую футбольную площадку. Некоторый бум футбольный в городе Гродно существует. Много говорят об этом. Но это самый доступный вид спорта, и поэтому горожане тоже получат такой подарок в День города. Достаточно хорошее, прекрасное футбольное поле, которое разместится в прекрасном массиве – в Коложском парке, где на территории детско-спортивной юношеской школы могут заниматься не только из детско-спортивной школы, но и все желающие жители города.

Помимо этого, теперь в Гродно новая амбулатория для взрослых, автозаправочная станция и первый многоквартирный дом в новом микрорайоне. Он был построен для новоселов по себестоимости: цена квадратного метра – около 700 рублей. По такому принципу будет построено еще 8 домов.

В Гродно открыли новый проспект ко Дню города

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