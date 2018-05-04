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В Гродно появится смотровая площадка на берегу Немана, а на Августовском канале – суда нового формата

04.05.2018 - 15:01

Новости Беларуси. Что турист точно не сможет забыть, так это предстоящий Фестиваль национальных культур в Гродно – самое громкое событие этого лета. Гостей планируют удивить новинками, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Это, в первую очередь, смотровая площадка на берегу Немана будет введена в строй.

Планируется возведение нескольких причалов для маломерных судов.

Причалы на Августовском канале, и, самое главное, маломерные суда уже нового формата появятся на Августовском канале. И мы надеемся, что они будут перевозить туристов с Августова до Друскининкая через белорусскую часть Августовского канала и останавливаться в Гродно.

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