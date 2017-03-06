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В Гродно скончалась одна из пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате

06.03.2017 - 16:29

Новости Беларуси. В Гродно скончалась одна из пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате. После ЧП она находилась на лечении в больнице скорой помощи областного центра. Состояние еще одной пациентки по-прежнему остается тяжелым. В состоянии комы она находится в реанимации.

Происшествие на предприятии случилось в ночь с 24 на 25 февраля. Пострадали пять сотрудниц. Женщины получили ожоги тела: от 50% и выше, а также баротравмы. Трое были доставлены в ожоговый центр в Минске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной халатности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно скончалась одна из пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате

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