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В Гродно в бронзовой лягушке-путешественнице при реставрации обнаружили настоящий клад

31.01.2017 - 19:36

Новости Беларуси. В Гродно туристы сами выбрали скульптуру, у которой загадывать желания. Ей стала бронзовая лягушка-путешественница, установленная  в центре города. О любви иностранцев к героине сказки узнали случайно. Лягушке потребовалась реставрация и ее отвезли на ремонт к создателю – известному гродненскому скульптору Владимиру Пантелееву. Когда тот отделил бронзовое изваяние от постамента, обнаружил настоящий клад внутри скульптуры. Гривны, злотые, евро и даже вышедшие из обращения литовские литы. Судя по ржавчине на монетах, туристы симпатичную лягушку облюбовали давно.    

Владимир Пантелеев, скульптор:
Я то видел, что периодически люди что-то подсовывают, но не думал даже, что такая кучка наберется. Я думаю, что это даже не все. Скорее всего, что, может, дети, и так люди вытягивали из-под нее. А сейчас сделаем уже сундучок, чтобы можно было собрать такую коллекцию монеток.

Оставленные в сундучке монеты, по задумке автора, станут хорошим сувениром. Его подарят туристическо-информационному центру.

Сейчас скульптор разрабатывает эскиз небольшой копилки, которую и установят рядом с «денежной» лягушкой. Таким образом удастся сохранить и традицию и невредимой саму скульптуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно в бронзовой лягушке-путешественнице при реставрации обнаружили настоящий клад

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