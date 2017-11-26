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В Грузии 27 ноября объявлен днем траура по погибшим в Батуми

26.11.2017 - 14:38

Новости Грузии. Грузия скорбит по погибшим в Батуми. 27 ноября объявлен днем всеобщего траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, пожар в популярном пятизвездочном отеле произошел в ночь на субботу. Жертвами трагедии стали 11 человек, пострадали более 20. Четверо до сих пор в больнице. Среди тек, кто оказался в огненной ловушке, как местные жители, так и иностранцы: граждане Ирана, Израиля и Турции.

Во время ЧП выяснилось, что в элитном здании не было пожарной лестницы, и люди на 7 этаже оказались заблокированы. Все пути к эвакуации в гостинице оказались отрезаны густым едким дымом. Многих погибших нашли как раз на 7 этаже и в сауне, где и произошло возгорание. Пожарные спасали людей с балконов при помощи своей техники, и любой другой, не предназначенной для подобных целей.

В Грузии 27 ноября объявлен днем траура по погибшим в Батуми

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