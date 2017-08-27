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В Грузии разбился вертолет, участвовавший в тушении лесных пожаров в Боржомском ущелье

27.08.2017 - 16:19

Новости Грузии. Срочные новости приходят из Грузии. Разбился вертолет МИ-8, который участвовал в тушении лесных пожаров в Боржомском ущелье. Инцидент произошел во время заполнения резервуара водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Травмы получили три человека – экипаж воздушного судна. По предварительным данным, все это граждане Грузии.

Пожар в Боржомском ущелье начался неделю назад, угрожал национальному парку и близлежащим селам. Всего за это время сгорело более 100 гектаров леса. К тушению огня были привлечены грузинские военные и авиация соседних государств, в том числе вертолет из Беларуси. На борту нашей машины 9 спасателей.

В Грузии разбился вертолет, участвовавший в тушении лесных пожаров в Боржомском ущелье

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