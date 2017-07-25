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В Гватемале из-за бунта в колонии для несовершеннолетних 12 человек получили серьезные травмы

25.07.2017 - 11:23

Новости Гватемалы. Не менее 12 человек получили серьезные травмы из-за бунта в Гватемале. Инцидент произошел в колонии для несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разгар мятежа 11 заключенных попытались сбежать. Однако вскоре были пойманы сотрудниками исправительного учреждения. Сейчас между подростками и властями центра ведутся переговоры, чтобы вернуть контроль над зданием.

Отметим, за месяц это уже второй подобный инцидент в данной колонии. В начале июля здесь погибли трое подростков.

В Гватемале из-за бунта в колонии для несовершеннолетних 12 человек получили серьезные травмы

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