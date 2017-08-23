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Хозяйство «Гастелловское» Минского района лидирует по урожайности зерна – 100 центнеров с гектара

23.08.2017 - 17:30

Новости Беларуси. Аграрии Минской области – на последних хлебных гектарах. Поставить окончательную точку пока не позволяет погода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Однако, по прогнозам синоптиков, к выходным всё должно исправиться: дожди пройдут, а температура повысится. Теплый ветер подсушит колосья.

На 23 августа намолочено почти 1 миллион 800 тысяч тонн зерна, обработано 95% площадей. Лучшая урожайность – в хозяйстве «Гастелловское» Минского района – 100 центнеров с гектара. Хорошо проявили себя также сельхозпредприятия Несвижского района – «Снов», «Новая жизнь», «Грицкевичи», а также «Правда-Агро» – Дзержинского.

Хозяйство «Гастелловское» Минского района лидирует по урожайности зерна – 100 центнеров с гектара

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