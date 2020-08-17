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В их странах всё начиналось с тех же лозунгов. Две женщины рассказывают, почему переехали в Беларусь

17.08.2020 - 23:32

Новости Беларуси. Хорошо там, где нас нет – грузинка Софо и украинка Алена готовы с этим поспорить. После критических событий на их родине они переехали в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушки точно знают, каково это, когда сценарий «цветной революции» разыгрывается в твоей стране, в твоем городе, под окнами твоего дома. А начиналось все с тех же лозунгов и призывов о светлом будущем и эйфории. Вот только обещанное счастливое завтра так и не наступило.

Итак, взгляд через призму миграционного опыта. Смотрите в видеоматериале.

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«Программа разработана, мы её сейчас выполняем». Александр Лукашенко на МЗКТ рассказал о поддержке многодетных семей

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Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2007 году Лукашенко подписал указ. За три последующих года заводу помогли с техническим переоснащением. Предприятию выделили субсидии из республиканского бюджета, кредиты под гарантию правительства. В этом месяце кредит полностью погашен. Работают успешно. Даже в эти дни не всех интересует политические требования – людей волнуют земные вопросы: доступное жилье и безопасность семей.

– Как в этом году будут стимулироваться многодетные семьи? Как будет осуществляться строительство для них?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В следующем году останутся в очереди многодетные, квартиру получат в течение года. Программа разработана, мы ее сейчас выполняем. Вот так будет решен вопрос.

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