В их странах всё начиналось с тех же лозунгов. Две женщины рассказывают, почему переехали в Беларусь
Новости Беларуси. Хорошо там, где нас нет – грузинка Софо и украинка Алена готовы с этим поспорить. После критических событий на их родине они переехали в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девушки точно знают, каково это, когда сценарий «цветной революции» разыгрывается в твоей стране, в твоем городе, под окнами твоего дома. А начиналось все с тех же лозунгов и призывов о светлом будущем и эйфории. Вот только обещанное счастливое завтра так и не наступило.
Итак, взгляд через призму миграционного опыта. Смотрите в видеоматериале.
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«Программа разработана, мы её сейчас выполняем». Александр Лукашенко на МЗКТ рассказал о поддержке многодетных семей
Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2007 году Лукашенко подписал указ. За три последующих года заводу помогли с техническим переоснащением. Предприятию выделили субсидии из республиканского бюджета, кредиты под гарантию правительства. В этом месяце кредит полностью погашен. Работают успешно. Даже в эти дни не всех интересует политические требования – людей волнуют земные вопросы: доступное жилье и безопасность семей.
– Как в этом году будут стимулироваться многодетные семьи? Как будет осуществляться строительство для них?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В следующем году останутся в очереди многодетные, квартиру получат в течение года. Программа разработана, мы ее сейчас выполняем. Вот так будет решен вопрос.
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