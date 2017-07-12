В III Армейских международных играх примут участие белорусские военные медики

Новости Беларуси. Военные медики из Беларуси впервые примут участие в III Армейских международных играх. Первенство пройдет в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы одержать победу, участникам военно-медицинской эстафеты предстоит продемонстрировать целый комплекс навыков, в том числе стрельбу из автомата и оказание первой помощи пострадавшим на поле боя.

В целом, военнослужащие из трех десятков стран готовятся к Армейским международным играм, которые в 2017 году пройдут с 29 июля по 12 августа на полигонах Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана и Китая.