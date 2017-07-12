новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В III Армейских международных играх примут участие белорусские военные медики

12.07.2017 - 10:03

Новости Беларуси. Военные медики из Беларуси впервые примут участие в III Армейских международных играх. Первенство пройдет в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы одержать победу, участникам военно-медицинской эстафеты предстоит продемонстрировать целый комплекс навыков, в том числе стрельбу из автомата и оказание первой помощи пострадавшим на поле боя.

В целом, военнослужащие из трех десятков стран готовятся к Армейским международным играм, которые в 2017 году пройдут с 29 июля по 12 августа на полигонах Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана и Китая.

В нынешнем году военные профессионалы будут состязаться в мастерстве по 28 дисциплинам.

В III Армейских международных играх примут участие белорусские военные медики

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое
Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое
Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси прошел на Осиповичском полигоне
Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси прошел на Осиповичском полигоне
24 июня рядовые внутренних войск МВД принесли присягу на Кургане Славы
24 июня рядовые внутренних войск МВД принесли присягу на Кургане Славы
В Беларуси состоялся первый выпуск кинологов для ОАЭ
В Беларуси состоялся первый выпуск кинологов для ОАЭ
«Верный друг»: как служебных собак кинологического центра ВС Беларуси готовят к международному конкурсу
«Верный друг»: как служебных собак кинологического центра ВС Беларуси готовят к международному конкурсу
6 Ми-8 российского производства поступили на вооружение Республики Беларусь
6 Ми-8 российского производства поступили на вооружение Республики Беларусь
По условиям Оттавской конвенции в Беларуси уничтожена последняя мина ПФМ-1
По условиям Оттавской конвенции в Беларуси уничтожена последняя мина ПФМ-1
Белорусский спецназ и ВДВ России проходят совместные учения в Витебске
Белорусский спецназ и ВДВ России проходят совместные учения в Витебске
Все новости по теме Вооруженные силы Республики Беларусь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru