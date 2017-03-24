новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Индии лесники спасли 10-месячного слоненка, провалившегося в колодец глубиной 21 м

24.03.2017 - 09:07

Новости Индии. 10-месячного слоненка спасли из колодца в Индии. Малыш не заметил отверстия и упал на глубину в 21 метр. Трубный зов животного услышали лесники и поспешили на выручку. Однако слоненок был так напуган, что спасательная операция сильно затянулась.

Чтобы он перестал вырываться, специалисты кормили его фруктами с успокоительным. Спустя два дня после начала спасательной операции удалось достичь поставленной задачи – детеныша подняли на поверхность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии лесники спасли 10-месячного слоненка, провалившегося в колодец глубиной 21 м

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Лавина во французском Савойе: спасатели ищут пропавших лыжников из Нидерландов
Лавина во французском Савойе: спасатели ищут пропавших лыжников из Нидерландов
«Был там, где считал, что может что-то сделать»: подвиг Дмитрия Гвишиани вспоминают в Бресте
«Был там, где считал, что может что-то сделать»: подвиг Дмитрия Гвишиани вспоминают в Бресте
Вблизи деревни Атолино сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая поднялась на вышку сотовой связи
Вблизи деревни Атолино сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая поднялась на вышку сотовой связи
Дочь не вернулась домой: минские спасатели сняли 11-летнюю девочку с башни сотовой связи
Дочь не вернулась домой: в Миснком районе спасатели сняли 11-летнюю девочку с башни сотовой связи
В Китае двое рабочих спасли девочку, которая висела на решетке 4 этажа
В Китае двое рабочих спасли девочку, которая висела на решетке 4 этажа
В Добрушском районе мужчина упал в колодец и был вытянут из ледяной воды только через семь часов
В Добрушском районе мужчина упал в колодец и был вытянут из ледяной воды только через семь часов
Житель Новой Зеландии и его шестилетняя дочь выжили после месяца в открытом море на разбитой яхте
Житель Новой Зеландии и его 6-летняя дочь выжили после месяца в открытом море на разбитой яхте
В Китае арестованы более 100 человек, занимавшиеся киднеппингом
В Китае арестованы более 100 человек, занимавшиеся киднеппингом: спасено 36 детей
Все новости по теме Спасение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru