новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В индийском Уттар-Прадеш поезд врезался в стоящий на путях самосвал: более 70 человек пострадали

23.08.2017 - 11:06

Новости Индии. Железнодорожная авария в Индии: в штате Уттар-Прадеш пассажирский поезд, следовавший в Дели, врезался в стоявший на путях самосвал и сошел с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали более 70 человек. Несколько пассажиров в критическом состоянии.

Предыдущая железнодорожная катастрофа в этом же северном индийском штате случилась всего несколько дней назад. Из-за ремонтных работ на путях, которые не были обозначены необходимыми знаками, с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. Погибли не менее 20 человек.

В индийском Уттар-Прадеш поезд врезался в стоящий на путях самосвал: более 70 человек пострадали

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Индии автобус сорвался с моста и упал в канал: погибли 8 человек, около 30 ранены
В Индии автобус сорвался с моста и упал в канал: погибли 8 человек, около 30 ранены
Более 10 вагонов пассажирского поезда сошли с рельс в Индии: два человека погибли, 43 пострадали
Более 10 вагонов пассажирского поезда сошли с рельс в Индии: два человека погибли, 43 пострадали
Торговый центр в Индии снесли вместе с людьми
Торговый центр в Индии снесли вместе с людьми
Индия
Два пассажирских поезда сошли с рельсов в Индии, некоторые вагоны упали в реку
В Индии крупная железнодорожная катастрофа
В Индии столкнулись поезда: с рельсов сошли 7 вагонов
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии. Погибли 4 человека, более 10 пострадали
В Индии пассажирский автобус столкнулся с бензовозом
В Индии пассажирский автобус столкнулся с бензовозом. 40 человек сгорели заживо
В Индии сорвался в пропасть грузовик с паломниками
В Индии сорвался в пропасть грузовик с паломниками. Погибли 20 человек, 35 госпитализированы
Все новости по теме Аварии в Индии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru