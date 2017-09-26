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На Бали из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек

26.09.2017 - 10:38

Новости Индонезии. На Бали из-за возросшей активности вулкана Агунг эвакуировали 35 тысяч человек. Начала извержения на популярном у туристов острове власти Индонезии ожидают со дня на день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В окрестностях вулкана продолжаются непрерывные сейсмические толчки, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Тысячи эвакуированных расселили во временных убежищах, оборудованных в местных школах и мэриях. На данный момент в стране введен наивысший уровень опасности вулканического извержения. Чрезвычайное положение на острове продлится до 1 октября. Напоминаем, во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибли более 1000 человек.

В Индонезии из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек
В Индонезии из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек
Фото. В Индонезии из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек
В Индонезии из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек
Фото. В Индонезии из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек
В Индонезии из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек
Фото. В Индонезии из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек

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