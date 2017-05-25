В Индонезии террористы-смертники произвели взрывы у автобусной станции: погибли трое полицейских

Новости Индонезии. Сразу несколько взрывов прогремели в столице Индонезии. Бомбы привели в действие двое смертников возле автобусной станции. В этот момент там проходило шествие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За порядком следили несколько полицейских. Трое из них стали жертвами атаки. Еще пятеро получили ранения. Кроме того, от взрывов пострадали пять местных жителей.

В настоящий момент на транспортных объектах в Индонезии усилены меры безопасности. Президент страны приказал Национальной полиции вычислить группировку, осуществившую нападения.