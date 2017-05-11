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В Индонезии защитники животных спасли редкого орангутанга-альбиноса: видеофакт

11.05.2017 - 09:25

Новости Индонезии. Индонезийские защитники животных спасли чрезвычайно редкого орангутанга-альбиноса. Примата обнаружили на острове Барнео, где его в клетке держали местные жители. Когда специалисты привезли 5-летнюю самку в центр, она была очень истощена, а на теле виднелись следы побоев.

Сейчас за орангутангом обеспечивается необходимый уход. Голубоглазая обезьянка уже начала набирать вес и выглядит гораздо лучше. Когда ее здоровье придет в норму, специалисты отпустят самку в естественную среду обитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии защитники животных спасли редкого орангутанга-альбиноса: видеофакт

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