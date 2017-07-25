новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Индонезии затонуло скоростное судно с 50 пассажирами на борту: погибли 8 человек, в том числе двое детей

25.07.2017 - 14:40

Новости Индонезии. К событиям за рубежом. У берегов Индонезии затонуло скоростное судно. На борту было более 50 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лодку накрыло волной у острова Борнео. Там сейчас работают представители военно-морских сил, водолазы и береговая охрана. Более 20 человек удалось спасти. Медики оказывают им помощь. Также обнаружены тела 8 погибших. Среди них – двое детей.

Судьба остальных пассажиров неизвестна. По мнению специалистов, некоторые могут быть заблокированы внутри лодки. Спасательная операция продолжается.

В Индонезии затонуло скоростное судно с 50 пассажирами на борту: погибли 8 человек, в том числе двое детей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Таджикистане перевернулась спасательная лодка: утонули 3 человека
В Таджикистане перевернулась спасательная лодка: утонули 3 человека
В Камеруне перевернулся военный корабль: десятки человек пропали без вести
В Камеруне перевернулся военный корабль: десятки человек пропали без вести
Крушение круизного лайнера в Колумбии: без вести пропали 16 человек
Крушение круизного лайнера в Колумбии: без вести пропали 16 человек
150 пассажиров на боту: в Колумбии затонуло туристическое судно
150 пассажиров на боту: в Колумбии затонуло туристическое судно
На затонувшем эсминце Fitzgerald ВМС США обнаружены тела семерых моряков
На затонувшем эсминце Fitzgerald ВМС США обнаружены тела семерых моряков
Очередное российское судно затонуло в Черном море: все 78 моряков спасены
Очередное российское судно затонуло в Черном море: все 78 моряков спасены
Во время шторма в Черном море затонул сухогруз с 12 человеками на борту
Крушение сухогруза «Герои Арсенала» в Черном море: причины трагедии выясняют следователи
В Черном море с рассветом возобновлена масштабная спасательная операция на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала»
Найдены тела троих погибших и два пустых гидрокостюма: в Черном море продолжается спасательная операция
Все новости по теме Кораблекрушения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru