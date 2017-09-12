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В индустриальном парке «Великий камень» будут свои профсоюзы

12.09.2017 - 16:09

Новости Беларуси. Соответствующий декрет подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой документ необходим, в первую очередь, чтобы защитить социально-экономические права сотрудников.

«Великий камень» активно развивается, там уже располагается 34 компании. Планируется, что в будущем на площади в 205 квадратных километров появится целый город с жилыми кварталами и промышленной зоной. Новый документ дополняет декрет о деятельности политических партий и профсоюзов и вступает в силу с момента подписания.

http://www.ctv.by/belorusskaya-komanda-lesorubov-zanyala-pervoe-mesto-na-chempionate-rossii

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