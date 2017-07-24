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В Иордании 17-летний подросток напал с ножом на сотрудников посольства Израиля

24.07.2017 - 10:34

Новости Иордании. Нападению подверглось посольство Израиля в Иордании. В здание проник 17-летний подросток с ножом. К тому моменту, когда охранники заметили злоумышленника, он успел ранить одного из сотрудников диппредставительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По молодому человеку открыли огонь. Он умер на месте.

К несчастью, под пули попал и врач, который спешил оказать помощь дипломату. Обоих пострадавших доставили в больницу. Позже, медик, гражданин Иордании, скончался. В госпитале в критическом состоянии остается раненый ножом израильтянин.

В Иордании 17-летний подросток напал с ножом на сотрудников посольства Израиля

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