новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Испании освобождены заложники грабителей. Один из преступников задержан, второй – застрелился

31.10.2017 - 22:04

Новости Испании. Испанские спецслужбы освободили людей, взятых грабителями банка в заложники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них оказались два кассира и посетитель.

Их жизням ничего не угрожает. Один из злоумышленников задержан. Второй, оказавшись в ловушке, покончил с собой. В ходе перестрелки между стражами порядка и бандитами пострадал представитель Гражданской гвардии. Ему уже оказывают необходимую помощь медики.

В Испании грабители банка устроили перестрелку с полицией и захватили заложников

В Испании освобождены заложники грабителей. Один из преступников задержан, второй – застрелился

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Испании грабители банка устроили перестрелку с полицией и захватили заложников
В Испании грабители банка устроили перестрелку с полицией и захватили заложников
В Армении вооруженный ножом мужчина захватил заложников в детском саду
В Армении вооруженный ножом мужчина захватил заложников в детском саду
В Великобритании злоумышленник взял в заложники сотрудников боулинг-центра
В Великобритании злоумышленник взял в заложники сотрудников боулинг-центра
В США уволенный работник взял в заложники посетителей и работников ресторана: убит шеф-повар
В США уволенный работник взял в заложники посетителей и работников ресторана: убит шеф-повар
В Нигерии участники исламистской группировки похитили группу нефтеразведчиков
В Нигерии участники исламистской группировки похитили группу нефтеразведчиков
В Афганистане полицейские лишь через два дня начали поиски около 70 человек, похищенных боевиками
В Афганистане полицейские лишь через два дня начали поиски около 70 человек, похищенных боевиками
Школьников взяли в заложники боевики на Филиппинах
Школьников взяли в заложники боевики на Филиппинах
Боевики атаковали международный туристический комплекс в Мали: есть жертвы
Боевики атаковали международный туристический комплекс в Мали: есть жертвы
Все новости по теме Захват заложников
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru