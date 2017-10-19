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В Испании сильнейшее наводнение: уровень воды достигал 2 этажа

19.10.2017 - 17:43

Новости Испании. Испанский город Херес-де-ла-Фронтера в Андалусии приходит в себя после сильнейшего наводнения. Более суток его поливали сильные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге улицы Хереса превратились, без преувеличения, в полноводные реки. Потоки были настолько бурными, что как игрушечные сносили тяжелые автомобили и устраивали из машин многотонные баррикады. Уровень воды в некоторых районах городка достигал 2 этажа зданий. За одну только ночь аварийные службы получили 400 звонков с просьбой о помощи. Информация о пострадавших пока не поступала.

В Испании сильнейшее наводнение: уровень воды достигал 2 этажа
В Испании сильнейшее наводнение
Фото. В Испании сильнейшее наводнение
В Испании сильнейшее наводнение
Фото. В Испании сильнейшее наводнение
В Испании сильнейшее наводнение
Фото. В Испании сильнейшее наводнение
В Испании сильнейшее наводнение
Фото. В Испании сильнейшее наводнение
В Испании сильнейшее наводнение
Фото. В Испании сильнейшее наводнение
В Испании сильнейшее наводнение
Фото. В Испании сильнейшее наводнение

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