новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Италии разоблачили 15 пожарных-волонтеров, которые устраивали поджоги ради выплат

07.08.2017 - 17:50

Новости Италии. На Сицилии разоблачили 15 пожарных-волонтеров, которые устраивали поджоги. Делали они это ради бонусных выплат за сверхурочную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время смены руководитель группы выезжал на своем авто в лес и поджигал деревья, после чего возвращался к месту уже со своей бригадой. Расследование началось, когда начальство заметило «аномалию» в статистике выездов. Теперь предприимчивых борцов с огнем ждет суд.

Тем временем, ситуация с пожарами в Италии лишь усугубляется. Самые высокие за последние два века температуры приводят к новым возгораниям. Кроме того, стали таять вершины Альп. Горнолыжные курорты закрываются один за другим из-за риска обвалов каменных глыб.

В Италии разоблачили 15 пожарных-волонтеров, которые устраивали поджоги ради выплат
15 пожарных устраивали поджоги ради выплат в Италии
Фото. 15 пожарных устраивали поджоги ради выплат в Италии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Дубае пожарные всю ночь боролись с огнем, который вспыхнул в одном из небоскребов
В Дубае пожарные всю ночь боролись с огнем, который вспыхнул в одном из небоскребов
В Минске горело бывшее здание театра на проспекте Машерова
В Минске горело бывшее здание театра на проспекте Машерова
Лесные пожары в Греции достигли критических размеров: под угрозой оказались Афины
Лесные пожары в Греции достигли критических размеров: под угрозой оказались Афины
Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Европы в Нидерландах: эксперты прогнозируют рост цен на топливо
Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Европы в Нидерландах: эксперты прогнозируют рост цен на топливо
Во время музыкального фестиваля в Барселоне из-за фейерверка загорелась сцена: эвакуированы 22 тысячи человек
Во время музыкального фестиваля в Барселоне из-за фейерверка загорелась сцена: эвакуированы 22 тысячи человек
Во время пожара в пятизвездочном отеле Кемера белорусы не пострадали
Во время пожара в пятизвездочном отеле Кемера белорусы не пострадали
В турецкой провинции Анталья загорелся пятизвездочный отель
В турецкой провинции Анталья загорелся пятизвездочный отель
Короткое задымление в метро Мексики привело к задымлению двух станций: пять человек госпитализированы
Короткое задымление в метро Мексики привело к задымлению двух станций: пять человек госпитализированы
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru