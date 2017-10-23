новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Италии жители двух самых богатых регионов проголосовали за расширение автономии

23.10.2017 - 17:40

Новости Италия. Жители самых богатых регионов Италии – Венетто и Ломбардии – проголосовали за расширение автономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы предварительные итоги прошедших накануне символических плебисцитов.

Одна из главных претензий областей – высокие налоги, которые они платят Риму, и желание сократить выплаты, по меньшей мере, вдвое. Власти Рима о голосовании отзываются с неодобрением, хотя по итальянской конституции оно разрешено.

Стоит отметить, что оба референдума носят исключительно консультативный характер и не несут обязательных юридических последствий.

В Италии жители двух самых богатых регионов проголосовали за расширение автономии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Словении выбирают президента: назначен второй тур для голосования
В Словении выбирают президента: назначен второй тур для голосования
Президент Франции Макрон теряет позиции: ему доверяет лишь 42% жителей страны
Президент Франции Макрон теряет позиции: ему доверяет лишь 42% жителей страны
В Чехии подводят итоги парламентских выборов: с большим отрывом лидирует центристская партия
В Чехии подводят итоги парламентских выборов: с большим отрывом лидирует центристская партия
Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии
Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии
В Брюсселе открывается саммит 28 стран-участниц Евросоюза
В Брюсселе открывается саммит 28 стран-участниц Евросоюза
Ксения Собчак. Источник фото: instagram.com/xenia_sobchak/
Официально: Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах
В Кыргызстане определился лидер президентской гонки – бывший премьер-министр
В Кыргызстане определился лидер президентской гонки – бывший премьер-министр
В Австрии подвели предварительные итоги парламентских выборов: лидирует Себастьян Курц во главе Народной партии
В Австрии подвели предварительные итоги парламентских выборов: лидирует Себастьян Курц во главе Народной партии
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru