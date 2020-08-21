«В итоге Лукашенко сможет сказать: я вас предупреждал». Зарубежные политологи о ситуации в Беларуси
Новости Беларуси. Вопросов к бывшим кандидатам все больше. Ответов – все меньше. Причем эти вопросы задают уже не только в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понимать ситуацию хотели бы и зарубежные эксперты. Многим важно услышать, что дальше, какие действия последуют за громкими призывами и сомнительными обещаниями? Профессиональный взгляд извне. Предлагаем послушать мнение зарубежных политологов.
Алексей Якубин, политолог (Украина):
Заметьте, как даже представители Координационного совета и Тихановская постоянно избегают конкретики – а что же будет в итоге дальше. Кроме самых общих фраз. Потому что фраза «Лукашенко, уйди» – это же не фраза, которая означает, что будет в Беларуси, какой она будет страной для жизни дальше.
Вспоминаются слоганы наших известных политических партий «Будуть жити по-новому». Хотят «перамен». Вот, «будуть жити по-новому».
Алексей Якубин:
Мне кажется, что все-таки тут время будет играть в пользу Лукашенко. Потому что уже, заметьте, часть, я так понимаю, бастующих будут понимать, что, если, например, экономическая ситуация ухудшится (вот, я видел данные московской биржи: не котируется часть белорусских предприятий, начались снижения котировок, связанных с Беларусью, из-за нестабильности волатильности в стране), то в итоге Лукашенко сможет сказать: я вас предупреждал, спрашивайте у организаторов. Может, Илон Маск вам тут пришлет длинный чек? То есть этот нюанс присутствует, то есть мы это сами понимаем так же.
Плюс, мне кажется, что у оппозиции, так себя называют, действительно есть еще – мы уже с вами говорили – разброды, шатания в руководящих органах. Это раз. Плюс у них нет до конца понимания. Ну хорошо, вышли люди, ходили на улицы. Сейчас протест, страйки не получаются. А что дальше?
Николай Стариков, писатель, политолог (Россия):
Вдруг выясняется, что за два дня собрано якобы 2 миллиона долларов. Соответственно, будут оплачивать эти забастовки. Следующий вариант. Евросоюз говорит о том, что деньги, которые собирались выделить на помощь государству, соответственно, это на государственный счет куда-то деньги получаются, дальше тратятся на нужды белорусской государственности. Теперь эти деньги отдадут белорусской оппозиции.
Это что, не вмешательство внешнее? Непонятно кому, непонятно, на какие нужды. Сразу возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а какая международная консалтинговая компания потом даст отчет, на что эти деньги были потрачены. Или они будут потрачены на подкупы, на покупку всевозможных вещей, необходимых для захвата власти? То есть внешнее вмешательство абсолютно существует.
Александр Лукашенко: «Я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего»
Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский». Сразу после этого глава государства пообщался c его работниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из вопросов, который волнует обычных белорусов, – прямое вмешательство в дела суверенного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вас предупреждал: то ли еще будет – начнется передел мира. И где будем мы – главный вопрос. Свершилось? Свершилось. Я это интуитивно учуял 4 месяца (назад – прим. ред.), может даже в начале этого года. Я это учуял. И я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего, «цивилизованным» методом подтягивать к себе.
Ну а у нас повод появился. Политическая кампания, мы не успели выкарабкаться из этой вот волокиты с ценами на нефть, на природный газ, пандемия повлекла за собой экономические процессы – и всё сошлось в одном месте.
Вот вы, люди, которые работаете, вы что, заметили особые какие-то изменения в жизни своей? Нет. Кто работал, тот не заметил. Мы не закрылись, понимая, что нам потом надо из этого карантина, изоляции как-то выходить. И вопрос – с чем мы выйдем?
Экономика, политика, выборы – всё сошлось в одном месте. Людей возбудили, задурили им голову, пообещали вертолетные деньги: что вот сиди на площади, и будут разбрасывать. Я тоже так, мимо иду или еду на площадь, смотрю: думаю, может кто-то скинет? Ничего не выбрасывают, ничего не скидывают. Поэтому нам готовили вот эту заварушку.
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Они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон: три балтийские республики, мы и Украина. Видите, мы одно тут звено осталось, где еще Россия может сотрудничать с Западом. Хотелось это всё закрыть. Планируют всё это и направляют Соединенные Штаты Америки, а европейцы подыгрывают: сказано так – делают так. Создан специальный центр под Варшавой, мы контролируем и знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами.
Понимаете, когда они спокойно рядом и танки начинают передвигаться, и самолеты летать – это неслучайно. С внешней стороны нас начали поддавливать уже силой оружия, и внутри взбудоражили людей. Конечно, мы с ними бы быстро разобрались сейчас. Но, во-первых, не нужно, а во-вторых, я большое количество военных вынужден перебросить на Запад. Мы фактически (завтра вы увидите, я туда полечу инспектировать), мы фактически взяли под контроль Гродно. Уже польские флаги вывесили недавно.
Мы так два дня там поработали, отвесили кое-кому. А сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить.
Встреча прошла в теплой атмосфере. Работники птицефабрики попросили Президента помочь со строительством ФОКа. Подставим плечо – заверил Президент.