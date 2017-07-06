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В июле в Киеве пройдет белорусско-украинский бизнес-форум

06.07.2017 - 22:45

Новости Беларуси. На повестке дня развитие бизнес-контактов. В Киеве планируется проведение совместного бизнес-форума и заседания белорусско-украинского совета делового сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны сядут за стол переговоров, чтобы обменяться мнениями по проблемным вопросам бизнеса и определить актуальные направления для взаимодействия.

Сейчас страны работают над портфелем контрактов.

На деловых площадках, как ожидается, будут заключены выгодные сделки и подписаны соглашения.

В июле в Киеве пройдет белорусско-украинский бизнес-форум

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