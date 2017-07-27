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В Израиле будут официально отмечать 9 Мая

27.07.2017 - 11:08

Новости Израиля. Законопроект о праздновании Дня Победы над нацистской Германией принял парламент. В числе положений документа – изучение темы Второй мировой войны в частях армии обороны Израиля и средних школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что в учебных заведениях религиозного сектора праздник будут отмечать по еврейскому календарю – 26 ияра. Это и есть 9 мая по общепринятому летосчислению.

Судьба еврейского народа в годы Второй мировой – не только трагична. В истории есть место гордости – около полу миллиона евреев сражались в рядах Красной Армии, и большинство из них погибли.

В Израиле будут официально отмечать 9 Мая

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