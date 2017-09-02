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В Кабардино-Балкарской Республике сошедший сель заблокировал базы отдыха и населенные пункты с 8 тысячами человек

02.09.2017 - 13:43

Новости России. Масштабная поисково-спасательная операция проходит в Кабардино-Балкарской Республике. Около суток назад там сошел сель, заблокировав на многочисленных базах отдыха и в населенных пунктах почти 8 тысяч человек. Несколько сотен из них – туристы из 14 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оползень разрушил около трех километров дорог. Очевидцы говорят, что потоки были настолько мощными и объемными, что сносили буквально все на своем пути. Около Эльбруса с дороги смыло три автомобиля. Двум людям удалось спастись. Одного из пропавших без вести сегодня удалось найти. Мужчина погиб.

В Кабардино-Балкарской Республике сошедший сель заблокировал базы отдыха и населенные пункты с 8 тысячами человек

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