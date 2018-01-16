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Подоходный налог в Беларуси. Основные принципы разбираем со специалистом

16.01.2018 - 11:10

Существующий порядок налогообложения на территории нашей страны был установлен в декабре 1991 года. В настоящее время основным документом, который регламентирует порядок исчисления и уплаты подоходного налога, является Налоговый кодекс Республики Беларусь. Для сравнения впервые подоходный налог был упомянут в Англии в конце XV века.

Наталья Трафимчик, главный государственный налоговый инспектор Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску:
Основным принципом подоходного налога является то, что все доходы, которые получают физические лица как в денежной, так и в натуральной форме, облагаются данным налогом. Исключение составляют налоговые льготы, а также доходы, которые не подлежат налогообложению.

В настоящий момент Налоговым кодексом Беларуси установлено несколько ставок подоходного налога. Для сравнения, в странах Прибалтики этот налог фиксирован на любой доход, но значительно выше, чем у нас (от 15% до 25%).

Наталья Трафимчик:
Большинство из нас оплачивают подоходный налог в размере 13%, исключение составляют индивидуальные предприниматели, для которых установлены ставки 16%.

Существуют ещё две категории граждан, которые оплачивают отличный от всех подоходный налог. 9%-налог выплачивают граждане, получающие доходы по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий.

Наталья Трафимчик:
Граждане, которые сдают внаём помещение, для них устанавливаются ставки в фиксированных суммах.

В мире есть счастливчики, которые вообще не платят налог на доходы – это жители Саудовской Аравии, Катара и Кувейта. В Республике Беларусь установлено около 50 льгот по подоходному налогу.

Наталья Трафимчик:
Для примера можно сказать, что освобождаются от подоходного налога доходы, которые не являются вознаграждением за выполнение трудовых и иных обязанностей в виде материальной помощи, призов, подарков, также стоимости оплаты путёвок, которые физические лица получают от организации и индивидуальных предпринимателей, которые являются для них основным местом работы.

Францию можно назвать страной с одной из самых жёстких систем налогообложения. Главная особенность налога в этой стране то, что для расчета берётся не конкретное лицо, а семья. Во Франции быть холостяком не выгодно, чем больше детей в семье, тем ниже налог.

Наталья Трафимчик:
В настоящий момент Налоговым кодексом установлены стандартные налоговые вычеты, имущественные, профессиональные  и социальные налоговые вычеты.

Самые большие из них в Бельгии – 54%, а самые маленькие в Чили – 7%.

Какие принципы подоходного налога в Беларуси? Расскажет эксперт

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