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В каких случаях врач может отказаться делать аборт?

16.10.2017 - 19:30

Новости Беларуси. Когда врач вправе не проводить операцию по искусственному прерыванию беременности, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Вы – врач логойской больницы, акушер-гинеколог. И Вы приняли решение: Вы не проводите аборты, хотя, в общем-то, как врач-гинеколог, Вы должны это, по идее, выполнять.

Ирина Козловская, акушер-гинеколог гинекологического отделения Логойской центральной районной больницы:
Хочется пояснить, мы отказались от проведения абортов по желанию женщины. То есть, проведение абортов по медицинским и социальным показаниям продолжается. И тут стоит отметить, что причина наша в том, что не надо забывать о том, что врач – тоже человек.

И такой же гражданин Республики Беларусь, как и его пациенты.

И конституционно за нами закреплено право – любого гражданина Республики Беларусь не могут принуждать выполнять работу, которая противоречит его нравственным ценностям.
Светлана Шилова, доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета:
Не хочу обидеть свою коллегу, потому что в 2014 году был принят закон «О здравоохранении», доктор, который Вы должны очень чётко знать, строчечку этого закона, и выполнять его. Врач имеет право отказаться от производства аборта по своим религиозным убеждениям, только религиозным убеждениям, написать письменное заявление главному врачу, и только, если будет другой доктор согласен выполнять эту плановую операцию, и Вы докажете свои вещи, главный врач Вам может это разрешить.

Так – это невыполнение своих обязанностей.

Это так трактует закон. А не потому, что записано: нарушено моё право.

Так что, у них там самоуправство?

Светлана Шилова:
Я не знаю. Они же выполняют это, она же Вам сказала, что, если женщина сама не хочет, по желанию – они не выполняют. Следующее. Хочу сказать, сегодня, уча студентов – у нас большой конкурс на врача-акушера-гинеколога в субординатуру. Поэтому доктор должен сразу определиться, что профессия акушера-гинеколога – она очень экстремальная, поэтому, если у вас есть какие-то  предубеждения, особенно, если Вы идёте в медицину, изберите другую профессию, пожалуйста. Если человек не будет уметь делать эту манипуляцию, у нас погибнет не одна женщина в гинекологии.

У нас нет разделения профессии: «акушер» и, отдельно, «гинеколог».

Есть специальность «акушерство и гинекология». И, если в Логойске не будет доктора, останется моя коллега одна, и не выполнит эту операцию – а не дай Бог, придёт неполный выкидыш, неполный аборт – то очень плохо мой коллега закончит.

Домашние роды, аборты, чайлдфри: «Что происходит»   

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