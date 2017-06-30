В каких водоемах Минской области нельзя купаться

Новости Беларуси. Купание детей в пяти водоемах Минской области запрещено по результатам лабораторных исследований. Об этом сообщили в областном центре гигиены и эпидемиологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под запретом речка Случь и водоем Рудня в Слуцком районе, водоем по улице Неманской в ​​Узде, а также речка Неман в агрогородке Могильно и речка Усса в Семеновичах Узденского района. К слову, специалисты очень внимательно отслеживают ситуацию в зонах отдыха и только в 2017 году там было обнаружено более 40 нарушений, которые касались состояния воды, организации стоянок, площадок для мусора.

Марина Широцкая, испольняющая обзанности заведующего отделением Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Сегодня на территории Минской области решениями рай- и горисполкомов опеределено 110 зон массового отдаха. К купальному сезону санитарно-эпидемиологической исследованы все зоны отдыха находятся на контроле.