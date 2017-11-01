новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Камеруне маленькая девочка-смертница убила пятеро детей

01.11.2017 - 21:06

Новости Камеруна. Теракты в мире принимают все более шокирующий характер. Причем исламисты для достижения своих целей используют даже детей. В одной из деревень на севере Камеруна маленькая девочка-смертница взорвала себя в толпе мальчишек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте погибли пятеро детей. Еще несколько получили серьезные ранения.

Правоохранители полагают, что за терактом стоит местная группировка, ранее известная как «Боко Харам». В последнее время она наиболее активна в пограничных районах Камеруна и Нигерии. Только за последние два дня в терактах здесь погибли 20 человек.

В Камеруне маленькая девочка-смертница убила пятеро детей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Германии задержан 1-летний сириец по подозрению в подготовке теракта
В Германии задержан 19-летний сириец по подозрению в подготовке теракта
Нападавшие на гостиницу в Сомали, где погибли 25 человек, задержаны
Нападавшие на гостиницу в Сомали, где погибли 25 человек, задержаны
«Чемпионат мира по футболу в России под прицелом ИГИЛ»
«Чемпионат мира по футболу в России под прицелом ИГИЛ»
В Ираке начали ликвидировать последний оплот боевиков ИГИЛ
В Ираке начали ликвидировать последний оплот боевиков ИГИЛ
В Египте задержаны 12 человек, подозреваемых в терроризме
В Египте задержаны 12 человек, подозреваемых в терроризме
В Турции задержали боевика ИГИЛ: возможно, он готовил теракт
В Турции задержали боевика ИГИЛ: возможно, он готовил теракт
В Австралии сотрудников аэропортов будут обыскивать на предмет взрывчатых веществ
В Австралии сотрудников аэропортов будут обыскивать на предмет взрывчатых веществ
Родриго Дутерте: филиппинский Марави полностью освобожден от боевиков
Родриго Дутерте: филиппинский Марави полностью освобожден от боевиков
Все новости по теме Терроризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru