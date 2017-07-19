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В Канаде из-за огромных пожаров эвакуированы 46 тысяч человек

19.07.2017 - 11:21

Новости Канады. Масштабная эвакуация населения из зоны пожаров продолжается в канадской провинции Британская Колумбия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В безопасные места уже переселены 46 тысяч человек.

Пожары спровоцировали крупнейшее перемещение людей в истории провинции. На борьбу с лесными пожарами уже потратили несколько десятков миллионов долларов.

В тушении лесных очагов задействованы почти 3000 человек, а также более 200 воздушных судов.

15 июля один из вертолетов потерпел крушение. Пилот выжил, его состояние оценивается как стабильное.

В Канаде из-за огромных пожаров эвакуированы 46 тысяч человек
В Канаде из-за огромных пожаров эвакуированы 46 тысяч человек
Фото. В Канаде из-за огромных пожаров эвакуированы 46 тысяч человек

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