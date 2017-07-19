В Канаде из-за огромных пожаров эвакуированы 46 тысяч человек

Новости Канады. Масштабная эвакуация населения из зоны пожаров продолжается в канадской провинции Британская Колумбия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В безопасные места уже переселены 46 тысяч человек.

Пожары спровоцировали крупнейшее перемещение людей в истории провинции. На борьбу с лесными пожарами уже потратили несколько десятков миллионов долларов.

В тушении лесных очагов задействованы почти 3000 человек, а также более 200 воздушных судов.