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В Канаде сошли с рельсов 12 вагонов товарного поезда, груженых нефтью

23.10.2017 - 11:57

Новости Канады. В канадской провинции Альберта 12 вагонов товарного поезда, перевозившего нефть, сошли с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям города Эдмонтон было предписано эвакуироваться в связи с утечкой. Однако чуть позже специалисты позволили людям вернуться домой, поскольку разлив нефтепродуктов оказался не слишком масштабным и не представлял опасности.

Аварийно-спасательные службы уже приступили к ликвидации последствий аварии. Вероятнее всего, работы растянутся на несколько дней.

Новости Канады. В канадской провинции Альберта 12 вагонов товарного поезда, перевозившего нефть, сошли с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителям города Эдмонтон было предписано эвакуироваться в связи с утечкой. Однако чуть позже специалисты позволили людям вернуться домой, поскольку разлив нефтепродуктов оказался не слишком масштабным и не представлял опасности. Аварийно-спасательные службы уже приступили к ликвидации последствий аварии. Вероятнее всего, работы растянутся на нескол
В Канаде сошли с рельсов 12 вагонов товарного поезда, перевозившего нефть
Фото. В Канаде сошли с рельсов 12 вагонов товарного поезда, перевозившего нефть
В Канаде сошли с рельсов 12 вагонов товарного поезда, перевозившего нефть
Фото. В Канаде сошли с рельсов 12 вагонов товарного поезда, перевозившего нефть
В Канаде сошли с рельсов 12 вагонов товарного поезда, перевозившего нефть
Фото. В Канаде сошли с рельсов 12 вагонов товарного поезда, перевозившего нефть

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