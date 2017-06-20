В Карелии перевернулась лодка с подростками: есть погибшие

Новости России. На Ладожском озере в Карелии началась поисковая операция. 19 июня на водоеме перевернулась лодка с подростками. Двое сумели выбраться на берег, трое утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте трагедии работают 17 водолазов. Территория для обследования большая. Всего к операции привлечены 258 человек, 55 единиц техники, задействованы два вертолета. С родными подростков работают психологи.

Известно, что все дети приехали в деревню на отдых из города Сортавала.

ЧП на Ладоге случилось спустя год после трагедии на Сямозере – тоже в Карелии. В июне 2016 там во время шторма перевернулись две каноэ с детьми. Погибли 14 человек.